Joomla 2.5 + Virtuemart 2 + регистрация пользователя

Задача:

На сайте http://your-webmasters.com/demo/habitat/ нужно обеспечить функционал регистрации пользователя. Сейчас есть форма родная Joomla, регистрация на ней проходит отлично, есть форма регистрации Virtuemart в корзине, работает, при заказе в админке появляется новый покупатель и аналогичный пользователь. НО авторизоваться этот пользователь не может

"Имя пользователя и пароль не совпадают или у вас еще нет учетной записи на сайте". После смены пароля в ручную в админке авторизоваться получается.

Проблема в пароле или ещё в чём-то. Прошу помощи, сделать сегодня или 1-го числа. Цену прошу указывать адекватную и сразу скайп.