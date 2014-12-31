Joomla 2.5 + Virtuemart 2 + регистрация пользователя

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки177 просмотров
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Задача:

На сайте http://your-webmasters.com/demo/habitat/ нужно обеспечить функционал регистрации пользователя. Сейчас есть форма родная Joomla, регистрация на ней проходит отлично, есть форма регистрации Virtuemart в корзине, работает, при заказе в админке появляется новый покупатель и аналогичный пользователь. НО авторизоваться этот пользователь не может

"Имя пользователя и пароль не совпадают или у вас еще нет учетной записи на сайте". После смены пароля в ручную в админке авторизоваться получается.

Проблема в пароле или ещё в чём-то. Прошу помощи, сделать сегодня или 1-го числа. Цену прошу указывать адекватную и сразу скайп.

JoomlaVirtuemart
9 лет назад
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AmigoRzn
Роман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Роман очень быстро всё поправил, всё расписал и объяснил! Большое спасибо! Рекомендую!
Четкое обьяснение проблемы, быстрый ответ, быстрая работа и мгновенная оплата. Что ещ нужно под новый год? супер. Спасибо
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