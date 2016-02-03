Сюда http://www.siamthai.ru/price.htm сверстать новый прайс вместо старого, стили сделать новые. Прайс: https://docs.google.com/document/d/11_WJGd_cGTk6rmzhqbpqfM3c9js-CxHeiTsiBIY78uc/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2ESQTXCruAEWUQ2Q1dSQUZFVlE/edit?usp=sharing
Создать html шаблон для электронной почты
Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
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