Создать html шаблон для электронной почты

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Завершен20 заявок304 просмотра

Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги

HTML
9 лет назад
windland
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Всем рекомендую.
Точно поставленная задача, оплата своевременна Приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад

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