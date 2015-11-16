Реализовать Wiki-меню в группе Вконтакте

Тема будет рассказывать о сайте два в одном - фотохостинг и развлекательный сайт одновременно. Фотохостинги зачастую актуальны для любого форума, поэтому тема не должна вызвать затруднений с размещением у администрации Форума. Текст можете сами написать, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать вики меню.
Тематика группы - мужская одежда.
Дизайн меню на усмотрение разработчика, но с учётом замечаний заказчика.
Цена по договоренности. Готовы рассматривать Ваши предложения в соответствии с опытом и знаниями.
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