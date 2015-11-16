Реализовать Wiki-меню в группе Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать вики меню.

Тематика группы - мужская одежда.

Дизайн меню на усмотрение разработчика, но с учётом замечаний заказчика.

Цена по договоренности. Готовы рассматривать Ваши предложения в соответствии с опытом и знаниями.

8 лет назад
DiRoBusiness
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад