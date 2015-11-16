Подписчики на YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки138 просмотров
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Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На него залито на данный момент 4 видео с тематикой мебельная фабрика (диваны), но постепенно будет наполняться. Требуются живые подписчики с активностью. Предлагайте свои варианты за 100 или 1 000 подписчиков + срок.

https://www.youtube.com/channel/UC27QvAhRHnu4pgEJkThbTOw

8 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад