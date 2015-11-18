Приложение кликер для Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок208 просмотров
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Необходимо создать приложение кликер для соц сети Вконтакте.

Пример подобного https://vk.com/app4696449_273899688

Дизайн уже в разработке.

Приоритет IFrame приложениям.

8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад