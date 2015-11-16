Развитие группы ВК

Тема будет рассказывать о сайте два в одном - фотохостинг и развлекательный сайт одновременно. Фотохостинги зачастую актуальны для любого форума, поэтому тема не должна вызвать затруднений с размещением у администрации Форума. Текст можете сами написать, ...
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Надо развить группу VK по недвижимости: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия.
Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и реальных результатов, чтобы было объективно понятно, что стоит продолжать развивать далее эту группу.
Напишите, что входит в эту цену по проводимым действиям. Какой результат Вы обеспечите и в какой срок?
НИКАКИХ НАКРУТОК. Только живые пользователи и общение. Возможно длительное сотрудничество с креативными профессионалами.
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