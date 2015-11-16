Развитие группы ВК

Надо развить группу VK по недвижимости: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия.

Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и реальных результатов, чтобы было объективно понятно, что стоит продолжать развивать далее эту группу.

Напишите, что входит в эту цену по проводимым действиям. Какой результат Вы обеспечите и в какой срок?

НИКАКИХ НАКРУТОК. Только живые пользователи и общение. Возможно длительное сотрудничество с креативными профессионалами.