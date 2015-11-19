dhozyainov

Дмитрий Хозяинов dhozyainov

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скопировать сайт

    $50

    Добрый день. Нужно скопировать сайт(доска объявлений) http://rostov-nd.besposrednika.ru/ и поменять цветовую схему по типу http://nedvigimost.alekseqg.bget.ru/. Реализация на Drupal, Wordpress. При успешном выполнении возможны дальнейшие задачи. При отклике указывайте сроки.

    WordPressDrupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Бот для Telegram

    функции и условия:  -возможность рассылки сообщений (текст и/или фото) в telegram по спискам телефонов  -списки можно именовать, добавлять в них номера, убирать, редактировать  - считывать входящие сообщения  - запись результатов переписки

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер ВК

    $30

    Нужен парсер ВК. Что он должен уметь:  - Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel.  - Выбирать насколько старые посты парсить (в днях)  - Посты это объявления. При парсинге нужно определить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер ВК

    Приветствую! Нужен парсер ВК. Что он должен уметь: - Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel. - Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю). - Выделить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Опросы через WhatsApp

    Добрый день! Задача будет описана достаточно сумбурно, поэтому любые комментарии будут приветствоваться. Нужна простенькая CRM в которой было бы удобно хранить номера телефонов клиентов и краткую информацию о них. (Предложения по выбору CRM приветствуются). CRM должна поддерживать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Развитие группы ВК

    Надо развить группу VK по недвижимости: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия. Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
unixwz
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
7 баллов
8 лет назад
Парсер ВК
Заказчик хороший, проверенный.
Все хорошо
Ответный отзыв