dhozyainov

Добрый день. Нужно скопировать сайт(доска объявлений) http://rostov-nd.besposrednika.ru/ и поменять цветовую схему по типу http://nedvigimost.alekseqg.bget.ru/. Реализация на Drupal, Wordpress. При успешном выполнении возможны дальнейшие задачи. При отклике указывайте сроки.
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
функции и условия: -возможность рассылки сообщений (текст и/или фото) в telegram по спискам телефонов -списки можно именовать, добавлять в них номера, убирать, редактировать - считывать входящие сообщения - запись результатов перепискиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен парсер ВК. Что он должен уметь: - Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel. - Выбирать насколько старые посты парсить (в днях) - Посты это объявления. При парсинге нужно определить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую! Нужен парсер ВК. Что он должен уметь: - Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel. - Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю). - Выделить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Задача будет описана достаточно сумбурно, поэтому любые комментарии будут приветствоваться. Нужна простенькая CRM в которой было бы удобно хранить номера телефонов клиентов и краткую информацию о них. (Предложения по выбору CRM приветствуются). CRM должна поддерживать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Надо развить группу VK по недвижимости: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия. Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад