Парсер ВК

$30
Веб-программированиеЗавершен3 заявки203 просмотра
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Нужен парсер ВК. Что он должен уметь: 

- Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel. 

- Выбирать насколько старые посты парсить (в днях) 

- Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю). 

- Выделить объект, которому посвящен пост (1-2-3-4 комнатные квартиры, дом, студия, коммуналка, комната) 

- Выделить номер телефона контактного лица 

- Контактное лицо 

- Профиль ВК 

- Полный текст поста 

- Дату публикации поста 

- Если к посту прикреплены изображения, то ссылки на них 

Все писать отдельными столбцами в Excel. 

8 лет назад
dhozyainov
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
unixwz
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все хорошо
Заказчик хороший, проверенный.