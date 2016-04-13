Нужен программист, внести правки на сайт, система управления Modx. Интернет магазин. Правки формата: 1. Убрать каталог /catalog/, редиректы со старых урлов на новые массово. 2. Вывести телефон в шапке, подвинуть корзину, вывести после телефона надпись. 3. Вывести выпадающие меню ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер ВК. Что он должен уметь:
- Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel.
- Выбирать насколько старые посты парсить (в днях)
- Посты это объявления. При парсинге нужно определить категорию поста(сдам, подселю, сниму, продам, куплю).
- Выделить объект, которому посвящен пост (1-2-3-4 комнатные квартиры, дом, студия, коммуналка, комната)
- Выделить номер телефона контактного лица
- Контактное лицо
- Профиль ВК
- Полный текст поста
- Дату публикации поста
- Если к посту прикреплены изображения, то ссылки на них
Все писать отдельными столбцами в Excel.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется готовый (не создание нового), скрипт по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия. Интеграция на сайт Wordpress желательна Пример: karabas.com parter.ua bravo.co.ilВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт-витрина с базой данных мероприятий. База данных, дизайн, управление мероприятиями реализовано. Реализована клиентская часть – передача параметров поиска и считывание и показ результатов (ajax). Есть макет php-части, принимающей параметры и пока отдающей статический JSON ...Закрыт8 лет назад
Нужен человек с хорошим знанием PHP + ООП + MVC и разбирающемся в чужом коде Владение JS обязательно. Есть список задач, которые нужно реализовать + периодически нужно выполнять разовые задачи по разным проектам Самопис не говнокод, с достаточно ...Завершен8 лет назад
В течении 1,5-2 часов провести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта. В режиме удаленного доступа, отвечая на мои вопросы. (по сути, параллельно объяснить, что, как и зачем делается). По результатам буду принимать решение о делегации работ по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress. Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова ...Завершен8 лет назад
- $35
Простенький скрипт для стратегии в платформе МТ4Закрыт8 лет назад
здравствуйте. нужно: 1. перенести сайт http://krekhovetskyi.net/ (вместе с доменом) с хостинга timeweb.com/ru на хостинг abusehosting.ru, если будет и там долго грузится то возможно еще и сделать кеширование, или как то по другому ускорить 2. убрать топ-250 (он вверху, не ...Закрыт8 лет назад
Нужно посмотреть почему идет редирект. посмотрите прикрепленный файл - там ссылки и проиндексированные страницы, которые редиректят на страницы других сайтов. Нужно исправить этот момент.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Поправить форму заказа на сайтеЗавершен8 лет назад