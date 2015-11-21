Бронирование билетов на концерты (спектакли)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Требуется готовый (не создание нового),  скрипт по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия.

Интеграция на сайт Wordpress желательна

Пример: karabas.com parter.ua bravo.co.il

8 лет назад
Andrey_Vitalevic
Андрей Поляк 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад