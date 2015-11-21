Разработка сайта-учетной системы

Добрый день!

Необходимо разработать простенькую учетную систему в виде сайта. Я подробно описал ее в ТЗ - см. вложение. В ТЗ есть некоторые несогласованности - я исправлю их в течение одного-двух дней. Но мне уже сегодня надо понимать примерный диапазон цены и срока.

Если что-то непонятно, буду рад ответить - пишите личным сообщением или по контактам в профиле.

С уважением,

Антон Николаев