Требуется изменить верстку оформления заказа на сайте согласно прикрепленному макету. Весь функционал что указан на макете уже присутствует на сайте, в некоторых местах придется менять структуру html Платформа сайта - Webasyst shop script К заявке просьба указывать срок ...
JS Скрипт выгрузки данных из БД в режиме реального времени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть таблица, в которой построчно отображаются данные из БД, внесенные в БД за последний час.
Нужно допилить JS который будет каждый заданный интервал времени (например 2 секунды) лезть в базу и искать новые данные за последние 2 секунды (точнее с момента последней записи в БД >= 'дата и время' последней записи)
Добавлять сверху в таблицу данные, которых еще нет в ней, остальное спускать в низ.
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