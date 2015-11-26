JS Скрипт выгрузки данных из БД в режиме реального времени.

Есть таблица, в которой построчно отображаются данные из БД, внесенные в БД за последний час.

Нужно допилить JS который будет каждый заданный интервал времени (например 2 секунды) лезть в базу и искать новые данные за последние 2 секунды (точнее с момента последней записи в БД >= 'дата и время' последней записи)

Добавлять сверху в таблицу данные, которых еще нет в ней, остальное спускать в низ.