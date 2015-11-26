JS Скрипт выгрузки данных из БД в режиме реального времени.

$4
Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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Есть таблица, в которой построчно отображаются данные из БД, внесенные в БД за последний час.

Нужно допилить JS который будет каждый заданный интервал времени (например 2 секунды) лезть в базу и искать новые данные за последние 2 секунды (точнее с момента последней записи в БД >= 'дата и время' последней записи)

Добавлять сверху в таблицу данные, которых еще нет в ней, остальное спускать в низ.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
ketov-vadim
39 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$1
1 день
Вадим отлично справился с задачей! Рекомендую!
проект был интересный и деньги получил без задержек
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