Доредактировать Ladding Page

Есть 5 кнопок со всплывающими формами заявок. Все они подключены к одному всплывающему окну. Нужно сделать копии всплывающий окон и что бы при отправке писалось с какой пришла заявка. И в таймере (обратный отсчет) выставить правильно время. Работы максимум мин на 10-15