Небольшой парсер + автопостинг VK

Мы сверстаем сайт на ВП. Нужен человек, который напишет программную часть.

Мы добавляем аккаунты в виде логин:пароль и формируем их по спискам.

Программа должна авторизовываться на сайте vk.com, делать репост последней записи из новостной ленты и сообщать количество непрочтенных личных сообщений на странице.

Интервал с которым делается вход и репост задаются для каждого аккаунта индивидуально.

Интересуют только люди с опытом работы с VK.

Хотим услышать цену по данному описанию, плюс отдельно цену по доработкам:

1) если делать встроенный браузер для возможности просматривать и отвечать на сообщения прямо на сайте.

2) добавить возможность привязывать прокси к каждому аккаунту.