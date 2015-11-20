Исправление багов на сайте (cmf symfony)

Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров. Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно устранить баги:
1. replaywheel.ru/gallery в админке не удаётся зайти в редактор галереи. "The server returned a "500 Internal Server Error""
2. replaywheel.ru/gallery не добавляются фото в галерею. При инициации загрузки сайт загружает помимо файла несколько Мб и повисает.
3. replaywheel.ru/catalog/au... в карточке товара (у всех товаров) который содержит позиций с дробным значением в поле "ширина обода" отсутствует всплывающая подсказка и одно из значений не отображается. Характеристики загружаются из файла "Ассортимент" из 1с. Может дело в выгрузке или её обработке.
Просьба оценить каждый из пунктов и обозначить сроки.
Данный проект не подразумевает предоплату. Возможна оплата поэтапная. При желании исполнителя заклбючение договора. Мы заинтересованы найти человека на поддержку проекта!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На доработку проекта нужен опытный программист. Сайт написан на питоне (Python). После внесения изменений,нужно будет сделать api. Ориентировочный объем работы - 30-40 часов. Жду ваши почасовые ставки, чтобы я мог вам выслать задание и вы могли ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отладка импорта (оптимизация, возможно-изменение логики) данных в магазин. Импорт работал долгое время, но поломался из за роста нагрузки (остатки, цены, товары). Поломка заключается в локах БД из за многочисленных запросов скрипта, отвечающего за парсинг фида. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго всем времени суток. Необходимо создать сайт по типу рулетки. Задумка такая, множество пользователей скидывают деньги а выигрывает банк только один жребием. 10% с этих денег получает казино. У всех должны быть личные кошельки, подключить платежный шлюз. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать парсер для сайта Wordpress парсить нужно таблицу с банками и валютами (только EUR, USD, RUR) без обратных ссылок! парсить эту таблицу: [url=http://rate.am/ru/armenian-dram-exchange-rates/banks/non-cash]http://rate.am/ru/armenian-dram-exchange-rates/banks/non-cash[/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать высоконагрузочный ресурс на CMS Joomla. В проекте будет использоваться: - геопределение пользователя; - платежные системы - работа с картами - функционал вывода подбора вакансий - функционал формирования и вывода предстоящих мероприятий - функционал вывода и формирования предстоящих мероприятий в календарном ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте с-surfing.club нужно сделать всплывающее окно быстрых сообщений (пример как здесь на веблансере или вконтакте), т.е. быстро и просто обмениваться сообщениями он-лайн или офф-лайн. Оформить страницу истории сообщений, там, где видно список человек , ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написать функционал меню с несколькими подпунктами, и импортом элементов из таблицы xml. Дизайн готов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно исправить - «Страница не найдена» выдает ошибку: « MODX Parse Error » MODX encountered the following error while attempting to parse the requested resource: « Execution of a query to the database failed — You have an ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Сроки - 1,5 недели. 1) Развернуть вордпресс 2) на нем сверставть готовые 3 страницы дизайна. + добавить параллакс/немного анимацииВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад