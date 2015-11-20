Исправление багов на сайте (cmf symfony)

Нужно устранить баги:

1. replaywheel.ru/gallery в админке не удаётся зайти в редактор галереи. "The server returned a "500 Internal Server Error""

2. replaywheel.ru/gallery не добавляются фото в галерею. При инициации загрузки сайт загружает помимо файла несколько Мб и повисает.

3. replaywheel.ru/catalog/au... в карточке товара (у всех товаров) который содержит позиций с дробным значением в поле "ширина обода" отсутствует всплывающая подсказка и одно из значений не отображается. Характеристики загружаются из файла "Ассортимент" из 1с. Может дело в выгрузке или её обработке.

Просьба оценить каждый из пунктов и обозначить сроки.

Данный проект не подразумевает предоплату. Возможна оплата поэтапная. При желании исполнителя заклбючение договора. Мы заинтересованы найти человека на поддержку проекта!