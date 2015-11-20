Доработка проекта(PYTHON)

На сайте с-surfing.club нужно сделать всплывающее окно быстрых сообщений (пример как здесь на веблансере или вконтакте), т.е. быстро и просто обмениваться сообщениями он-лайн или офф-лайн. Оформить страницу истории сообщений, там, где видно список человек , ...