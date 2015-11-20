Telegram bot

Есть сайт на WP (без API). На нем публикуются спортивные прогнозы.

Сайт разбит на рубрики по видам спорта, а рубрики на подрубрики по турнирам. В них публикуются записи с полями:

- название

- ставка

- коэффициент

- дата

Бот должен принимать команды по названию рубрик (футбол, хоккей и тп) и в ответ посылать последнюю запись из этой рубрики, копируя информацию из полей записи.

Например:

команда боту: футбол

ответ бота: Чемпионат Англии. Арсенал – Ливерпуль. ТБ(2.5) – кф 1.85

Плюс по команде next отсылаем следующую записи из той же рубрики аналогично.

Большая просьба отвечать только тем, кто четко представляет реализацию данного задания и имеет опыт написания ботов под Telegram.