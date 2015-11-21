Внести правки - не работает скрипт карусели

Веб-программированиеЗавершен2 заявки142 просмотра
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Доброго времени суток,

есть исходная верстка: [скрыто]

а вот натянутый вариант: [скрыто]

Как видно - скрипт карусели не срабатывает. Собственно нужно, чтоб заработало.

8 лет назад
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
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