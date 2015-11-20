Сделать сайт на Битриксе

Есть сайт на WP (без API). На нем публикуются спортивные прогнозы. Сайт разбит на рубрики по видам спорта, а рубрики на подрубрики по турнирам. В них публикуются записи с полями: - название - ставка - коэффициент - дата Бот должен принимать ...