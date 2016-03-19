Парсер с сайта поставщика на наш сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

   Здравствуйте  нужно сделать парсинг с сайта поставщика на наш сайт

задачи две

1. обновлять информацию на уже существующих товарах = цена + наличие .

2. загружать в паку новые товары (в выключенном не опубликованном состоянии) все и фото и информацию и все.

(мой сайт webasys 6. У поставщика запоролен сайт. и прайс листа нет.

 все подробности по почте  [email protected]

8 лет назад
bambukovsky
Мария 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
35 минут назад
8 лет назад
$150
7 дней
Евгений специалист, действительно всегда на связи, действительно разбирается в во всем, что возникает. Еще раз спасибо. И конечно я буду еще обращаться.
Отлично поработали, с Марией приятно общаться и сотрудничать. Ставлю максимальную оценку!
  • Похожие заказы

  • Скрипт рулетки CS:GO/DOTA2/UNTERNED/TF2/PAYDA Y2

    Нужно создать аналог [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcsgostar.com%2F]csgostar.com/[/url]  Обязательно должно быть:   0) Верстка и дизайн как на [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcsgostar.com%2F]csgostar.com/[/url]  1) Бот   2) Поддержка карточек / внутренней валюты   3) Русский и английский языки   4) Возможность ставить одновременно вещи из CS:GO/DOTA2/UNTERNED/TF2/PAYDAY2  Все остальные условия ( в основном бот ) будут обговорены ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Telegram bot

    Есть сайт на WP (без API). На нем публикуются спортивные прогнозы.  Сайт разбит на рубрики по видам спорта, а рубрики на подрубрики по турнирам. В них публикуются записи с полями:  - название  - ставка  - коэффициент  - дата  Бот должен принимать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать кеширование в файлах

    Нужно сделать кеширование в файлах. С обновлением файлом по времени устаревания и по действию юзеров ( тоесть юзер добавил или отредактировал запись, кешь страницы или страниц сбрасывается) Возможно надо будет делать связку с мемкешем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшой парсер + автопостинг VK

    Мы сверстаем сайт на ВП. Нужен человек, который напишет программную часть.  Мы добавляем аккаунты в виде логин:пароль и формируем их по спискам.  Программа должна авторизовываться на сайте vk.com, делать репост последней записи из новостной ленты и сообщать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление багов на сайте (cmf symfony)

    Нужно устранить баги:  1. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] в админке не удаётся зайти в редактор галереи. "The server returned a "500 Internal Server Error""  2. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] не добавляются фото в галерею. При инициации загрузки сайт загружает помимо файла несколько Мб и повисает.  3. [url=http://replaywheel.ru/catalog/audi/#/REPLAY/A44/]replaywheel.ru/catalog/au...[/url] в карточке товара ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка проекта(PYTHON)

    На доработку проекта нужен опытный программист. Сайт написан на питоне (Python). После внесения изменений,нужно будет сделать api.  Ориентировочный объем работы - 30-40 часов. Жду ваши почасовые ставки, чтобы я мог вам выслать задание и вы могли ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Импорт данных в Magento 1.7.1

    Требуется отладка импорта (оптимизация, возможно-изменение логики) данных в магазин. Импорт работал долгое время, но поломался из за роста нагрузки (остатки, цены, товары). Поломка заключается в локах БД из за многочисленных запросов скрипта, отвечающего за парсинг фида. ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание рулетки.

    Доброго всем времени суток. Необходимо создать сайт по типу рулетки.  Задумка такая, множество пользователей скидывают деньги а выигрывает банк только один жребием. 10% с этих денег получает казино. У всех должны быть личные кошельки, подключить платежный шлюз. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад