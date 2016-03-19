Парсер с сайта поставщика на наш сайт

Здравствуйте нужно сделать парсинг с сайта поставщика на наш сайт

задачи две

1. обновлять информацию на уже существующих товарах = цена + наличие .

2. загружать в паку новые товары (в выключенном не опубликованном состоянии) все и фото и информацию и все.

(мой сайт webasys 6. У поставщика запоролен сайт. и прайс листа нет.

все подробности по почте [email protected]