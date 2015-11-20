Нужно сделать кеширование в файлах.

С обновлением файлом по времени устаревания и по действию юзеров ( тоесть юзер добавил или

отредактировал запись, кешь страницы или страниц сбрасывается)

Возможно надо будет делать связку с мемкешем ( мемкешь уже установлен и кеширует повторяющиеся запросы)

Также чтобы была проверка файлов в кеше.

Сервер линюкс – сентос.

Прошу писать только тех кто имеет опыт настройки кеширования.