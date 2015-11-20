Изменить верстку оформления заказа согласно макету

Нужно создать аналог [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcsgostar.com%2F]csgostar.com/[/url] Обязательно должно быть: 0) Верстка и дизайн как на [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcsgostar.com%2F]csgostar.com/[/url] 1) Бот 2) Поддержка карточек / внутренней валюты 3) Русский и английский языки 4) Возможность ставить одновременно вещи из CS:GO/DOTA2/UNTERNED/TF2/PAYDAY2 Все остальные условия ( в основном бот ) будут обговорены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить верстку оформления заказа на сайте согласно прикрепленному макету.
Весь функционал что указан на макете уже присутствует на сайте, в некоторых местах придется менять структуру html
Платформа сайта - Webasyst shop script
К заявке просьба указывать срок и цену. Спасибо.
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