Изменить верстку оформления заказа согласно макету

Требуется изменить верстку оформления заказа на сайте согласно прикрепленному макету.

Весь функционал что указан на макете уже присутствует на сайте, в некоторых местах придется менять структуру html

Платформа сайта - Webasyst shop script

К заявке просьба указывать срок и цену. Спасибо.