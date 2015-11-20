Изменить верстку оформления заказа согласно макету

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Требуется изменить верстку оформления заказа на сайте согласно прикрепленному макету.

Весь функционал что указан на макете уже присутствует на сайте, в некоторых местах придется менять структуру html 

Платформа сайта - Webasyst shop script

К заявке просьба указывать срок и цену. Спасибо.

8 лет назад
pancenko
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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