Перенести комментарии с сайта на HTML на сайт CMS DLE

Комментарии в БД - https://gyazo.com/3d3b6482940a8b07bc42162e7783b2fa

УРЛы остались прежними.

У кого был опыт подобный - просьба отписать. По цене договоримся.

Примерный способ реализации:

Пишется функция для распределения комментов из одной таблицы в другую, для сравнения берется поле урла, и в дле уже добавляются только нужные поля, id, comment и т.д.