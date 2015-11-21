Написать скрипт пхп

для сайта yaport.org необходимо написать скрипт который будет запускаться от крона для запуска других скриптов по импортированию прайсов. И делать он должен по умному запускаться каждые 30 минут и проверять выложены ли свежие прайсы, если да то начинать запускать по очереди (по 5 прайсов за раз) если нет новых то ничего не делать.

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