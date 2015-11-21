Аудит и внутренняя оптимизация сайта

В течении 1,5-2 часов провести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта. В режиме удаленного доступа, отвечая на мои вопросы. (по сути, параллельно объяснить, что, как и зачем делается).

По результатам буду принимать решение о делегации работ по продвижению

http://kolibelina.ru/