Аудит и внутренняя оптимизация сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В течении 1,5-2 часов провести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта. В режиме удаленного доступа, отвечая на мои вопросы. (по сути, параллельно объяснить, что, как и зачем делается).

По результатам буду принимать решение о делегации работ по продвижению

http://kolibelina.ru/

8 лет назад
Alergantus
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад