Настроить купленные модули для virtuemart,

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Здравствуйте!

Программист с опытом cms joomla

Требуется настроить купленные модули для virtuemart, авторизация через соц сети, электронные товары, добавить табуляцию на страничку карточки товара, подключить модуль оплаты... и похожие мелкие задачи. Возможно будет необходимо модифицировать некоторые модули.

С уважением,

Николай

Virtuemart
8 лет назад
chehov
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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