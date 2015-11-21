Сделать вывод фильмов по рейтингу и перенести сайт на другой хостинг

здравствуйте. нужно:

1. перенести сайт http://krekhovetskyi.net/ (вместе с доменом) с хостинга timeweb.com/ru на хостинг abusehosting.ru, если будет и там долго грузится то возможно еще и сделать кеширование, или как то по другому ускорить

2. убрать топ-250 (он вверху, не только саму страницу но и весь код вывода).

3. сделать возможность выводить все фильмы (а также фильмы в категориях) по рейтингу, то есть вставить кнопку при нажатии на которую выводятся фильмы по рейтингу. что-то наподобии как здесь и здесь.

данные по обоих хостингах я предоставлю. сайт сделан на вордпрессе. от вас жду адекватные предложение о цене и сроках. может и еще какие-то замечания.

спасибо.