Нужно посмотреть почему идет редирект. посмотрите прикрепленный файл - там ссылки и проиндексированные страницы, которые редиректят на страницы других сайтов. Нужно исправить этот момент.
Сделать вывод фильмов по рейтингу и перенести сайт на другой хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
здравствуйте. нужно:
1. перенести сайт http://krekhovetskyi.net/ (вместе с доменом) с хостинга timeweb.com/ru на хостинг abusehosting.ru, если будет и там долго грузится то возможно еще и сделать кеширование, или как то по другому ускорить
2. убрать топ-250 (он вверху, не только саму страницу но и весь код вывода).
3. сделать возможность выводить все фильмы (а также фильмы в категориях) по рейтингу, то есть вставить кнопку при нажатии на которую выводятся фильмы по рейтингу. что-то наподобии как здесь и здесь.
данные по обоих хостингах я предоставлю. сайт сделан на вордпрессе. от вас жду адекватные предложение о цене и сроках. может и еще какие-то замечания.
спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Поправить форму заказа на сайтеВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Программист с опытом cms joomla Требуется настроить купленные модули для virtuemart, авторизация через соц сети, электронные товары, добавить табуляцию на страничку карточки товара, подключить модуль оплаты... и похожие мелкие задачи. Возможно будет необходимо модифицировать некоторые модули. С ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать простенькую учетную систему в виде сайта. Я подробно описал ее в ТЗ - см. вложение. В ТЗ есть некоторые несогласованности - я исправлю их в течение одного-двух дней. Но мне уже сегодня ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
для сайта yaport.org необходимо написать скрипт который будет запускаться от крона для запуска других скриптов по импортированию прайсов. И делать он должен по умному запускаться каждые 30 минут и проверять выложены ли свежие прайсы, если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен спец ПХП для написания парсера. Модуль записи в базу есть. Нужно лишь указать селекторы и победить баги если будутВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $4
Есть таблица, в которой построчно отображаются данные из БД, внесенные в БД за последний час. Нужно допилить JS который будет каждый заданный интервал времени (например 2 секунды) лезть в базу и искать новые данные за последние ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищем человека, имеющего опыт работы со Steam API ([url=http://steamcommunity.com/]https://steamcommunity.com/[/url]) Основная задача: настройка работы Steam-ботов для приема/передачи игровых предметов CS;GO. Дополнительные задачи: подключение платёжных систем и написание базового функционала сайта. Детали обсудим с выбранными кандидатами.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Комментарии в БД - https://gyazo.com/3d3b6482940a8b07bc42162e7783b2fa УРЛы остались прежними. У кого был опыт подобный - просьба отписать. По цене договоримся. Примерный способ реализации: Пишется функция для распределения комментов из одной таблицы в другую, для сравнения берется поле урла, и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Несколько не существенных заданий на Datalife Engine тех-задание по запросу обязательное условие связь в скайпеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад