Плагин гиперконтекста для WP

Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress.

Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова и словосочетания с этими словами в записях на сайте и предлагает различные варианты для добавления этого контекста.

Админ отмечает подходящие, после чего скрипт добавляет гиперконтекст к данной фразе, при этом сама фраза не является ссылкой но при наведении на него всплывает блок с рекламой и там уже как раз и есть ссылка. Должна быть возможность добавлять эти блоки (со ссылкой) Пример: yadi.sk/i/820C2XKkjG9mE при наведении yadi.sk/i/_KPuSH1wjG9nd

Подробности в личной переписке.

Пример работы: www.jlady.ru

Оплата ВМР. Предоплата 50% исполнителям с положительной репутацией и отзывами.

При заявке указывайте срок выполнения.