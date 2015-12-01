Плагин гиперконтекста для WP

Простенький скрипт для стратегии в платформе МТ4
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Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress.
Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова и словосочетания с этими словами в записях на сайте и предлагает различные варианты для добавления этого контекста.
Админ отмечает подходящие, после чего скрипт добавляет гиперконтекст к данной фразе, при этом сама фраза не является ссылкой но при наведении на него всплывает блок с рекламой и там уже как раз и есть ссылка. Должна быть возможность добавлять эти блоки (со ссылкой) Пример: yadi.sk/i/820C2XKkjG9mE при наведении yadi.sk/i/_KPuSH1wjG9nd
Подробности в личной переписке.
Пример работы: www.jlady.ru
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При заявке указывайте срок выполнения.
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