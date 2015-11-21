Программирование поиска (PHP+Javascript) для сайта-витрины

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Есть сайт-витрина с базой данных мероприятий. База данных, дизайн, управление мероприятиями реализовано. Реализована клиентская часть – передача параметров поиска и считывание и показ результатов (ajax). Есть макет php-части, принимающей параметры и пока отдающей статический JSON для клиента. 

Необходимо написать несколько PHP-модулей, которые реализуют поиск – прием параметров для поиска, отбор по базе данных, формирование результата (JSON) 

поиск – следующий вида. 

1.1 поиск по параметрам, выбираемым из списков ("расширенный поиск"). число параметров до десяти 

1.2 поиск по вхождению поисковой строки в несколько полей карточки    

1.3 усложненный вариант предыдущего – такой же поиск, но  с  использованием словоформ (необходимо предложить библиотеку для этого) 

Предоставляется структура базы данных для хранения мероприятий и популярных поисковых запросов, исходный код клиентской части для показа результатов поиска, другие материалы по проекту. 

просьба обратить внимание, что нужно предложить решение для словоформ.  

PHPJavascript
8 лет назад
filin-1992
Игорь 
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)