В течении 1,5-2 часов провести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта. В режиме удаленного доступа, отвечая на мои вопросы. (по сути, параллельно объяснить, что, как и зачем делается). По результатам буду принимать решение о делегации работ по ...
Программирование поиска (PHP+Javascript) для сайта-витрины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-витрина с базой данных мероприятий. База данных, дизайн, управление мероприятиями реализовано. Реализована клиентская часть – передача параметров поиска и считывание и показ результатов (ajax). Есть макет php-части, принимающей параметры и пока отдающей статический JSON для клиента.
Необходимо написать несколько PHP-модулей, которые реализуют поиск – прием параметров для поиска, отбор по базе данных, формирование результата (JSON)
поиск – следующий вида.
1.1 поиск по параметрам, выбираемым из списков ("расширенный поиск"). число параметров до десяти
1.2 поиск по вхождению поисковой строки в несколько полей карточки
1.3 усложненный вариант предыдущего – такой же поиск, но с использованием словоформ (необходимо предложить библиотеку для этого)
Предоставляется структура базы данных для хранения мероприятий и популярных поисковых запросов, исходный код клиентской части для показа результатов поиска, другие материалы по проекту.
просьба обратить внимание, что нужно предложить решение для словоформ.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress. Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова ...Завершен8 лет назад
- $35
Простенький скрипт для стратегии в платформе МТ4Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
здравствуйте. нужно: 1. перенести сайт http://krekhovetskyi.net/ (вместе с доменом) с хостинга timeweb.com/ru на хостинг abusehosting.ru, если будет и там долго грузится то возможно еще и сделать кеширование, или как то по другому ускорить 2. убрать топ-250 (он вверху, не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно посмотреть почему идет редирект. посмотрите прикрепленный файл - там ссылки и проиндексированные страницы, которые редиректят на страницы других сайтов. Нужно исправить этот момент.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Поправить форму заказа на сайтеЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Программист с опытом cms joomla Требуется настроить купленные модули для virtuemart, авторизация через соц сети, электронные товары, добавить табуляцию на страничку карточки товара, подключить модуль оплаты... и похожие мелкие задачи. Возможно будет необходимо модифицировать некоторые модули. С ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать простенькую учетную систему в виде сайта. Я подробно описал ее в ТЗ - см. вложение. В ТЗ есть некоторые несогласованности - я исправлю их в течение одного-двух дней. Но мне уже сегодня ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
для сайта yaport.org необходимо написать скрипт который будет запускаться от крона для запуска других скриптов по импортированию прайсов. И делать он должен по умному запускаться каждые 30 минут и проверять выложены ли свежие прайсы, если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $4
Есть таблица, в которой построчно отображаются данные из БД, внесенные в БД за последний час. Нужно допилить JS который будет каждый заданный интервал времени (например 2 секунды) лезть в базу и искать новые данные за последние ...Завершен8 лет назад