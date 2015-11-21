Правки по сайту, CMS Modx

здравствуйте. нужно: 1. перенести сайт http://krekhovetskyi.net/ (вместе с доменом) с хостинга timeweb.com/ru на хостинг abusehosting.ru, если будет и там долго грузится то возможно еще и сделать кеширование, или как то по другому ускорить 2. убрать топ-250 (он вверху, не ...