Правки по сайту, CMS Modx

Требуется готовый (не создание нового), скрипт по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия. Интеграция на сайт Wordpress желательна Пример: karabas.com parter.ua bravo.co.il
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, внести правки на сайт, система управления Modx. Интернет магазин.
Правки формата:
1. Убрать каталог /catalog/, редиректы со старых урлов на новые массово.
2. Вывести телефон в шапке, подвинуть корзину, вывести после телефона надпись.
3. Вывести выпадающие меню с продукцией.
4. Вывести фильтр сортировки по брендам. (карточки прикреплены к бренду в cms)
и т.д
Пишите цену, если нету фикс цены, то оплата часа.
Сразу пишите контакты в предложении для обсуждения ТЗ.
Без контактов и цен, предложения не рассматриваю.
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