Правки по сайту, CMS Modx

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Нужен программист, внести правки на сайт, система управления Modx. Интернет магазин. 

Правки формата: 

1. Убрать каталог /catalog/, редиректы со старых урлов на новые массово. 

2. Вывести телефон в шапке, подвинуть корзину, вывести после телефона надпись. 

3. Вывести выпадающие меню с продукцией. 

4. Вывести фильтр сортировки по брендам. (карточки прикреплены к бренду в cms) 

и т.д 

Пишите цену, если нету фикс цены, то оплата часа. 

Сразу пишите контакты в предложении для обсуждения ТЗ. 

Без контактов и цен, предложения не рассматриваю. 

MODX
8 лет назад
dobie
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад