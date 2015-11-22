Выполнить ряд доработок по проекту. Самопис PHP ООП MVC

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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Нужен человек с хорошим знанием PHP + ООП + MVC и разбирающемся в чужом коде 

Владение JS обязательно. 

Есть список задач, которые нужно реализовать + периодически нужно выполнять разовые задачи по разным проектам

Самопис не говнокод, с достаточно хорошей архитектурой. 

Оплата почасово.

Исполнитель будет выбираться по следующим критериям:

1. Опыт разработки. (Если нечего показать / рассказать не пишите пожалуйста)

2. Наличие отзывов

3. Желаемый заработок / час

4. Украина

PHP
8 лет назад
DigitalJam
Максим 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
seeker1983
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$250
30 дней
Толковый программист. Честный человек. Находит оригинальные и простые решения задач. Рекомендую
Самопис оказался сложный, так что вначале было трудновато, но потом вроде разобрался, так что теперь успешно сотрудничаем. Рекомендую.