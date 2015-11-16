Привлечение подписчиков в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки153 просмотра
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Требуется знающий и умеющий человек , который креативно и грамотно  умеет  привлекать людей в популярных и топовых страницах , путём написания комментариев со ссылкой на страницу заказчика. Интересует  от 50 до 500 комментариев в сутки . Масскомментирование цель номер 1. Уважаемые коллеги , предлагайте свои условия и стоимость услуг 

8 лет назад
pon4ita
Мила 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад