Привлечение подписчиков в Инстаграм

Требуется знающий и умеющий человек , который креативно и грамотно умеет привлекать людей в популярных и топовых страницах , путём написания комментариев со ссылкой на страницу заказчика. Интересует от 50 до 500 комментариев в сутки . Масскомментирование цель номер 1. Уважаемые коллеги , предлагайте свои условия и стоимость услуг