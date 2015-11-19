Продвижение в LinkedIn

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки134 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо продвижение компании в LinkedIn.

Что необходимо делать:

1. Создать и оформить группу/страницу компании

2. Подбирать и размещать 1 раз  вдвое суток тематический контент с картинками

3. Приглашать друзей в группу.

4. Использовать свои способы привлечения аудитории, если таковые имеются.

Срок работы - 3 месяца.

Оплата: Безнал, Сбер, ЯД, WMR

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад