alnikem

Алексей Емельяненко alnikem

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

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Верстка страниц:

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• HTML, CSS.

• Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)

• Валидность, полное соответствие стандартам W3C.

• Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.

• Реализация pixel perfect.

• Комментарии.

• Использование CSS-3 и адаптация под браузеры.

При желании верстка может быть реализована на HTML 5.

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Контакты:

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Skype: alnikem

Email: [email protected]

Отзывы заказчиков

silence
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Верстка одностраничника
CSSHTMLJavaScript
Алексей сделал хорошую работу. Без проблем исправляет и вносит правки. Всегда на связи.
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
$15
10 баллов
12 лет назад
Верстка Landing Page (1 страничка)
Всё отлично сверстал, поправил всё что сказал. Даже согласился переделать верстку при смене диза после. Всем советую!
Отличный заказчик, четко сформулировал необходимую задачу, всегда на связи. Быстрая оплата. Буду рад в дальнейшем сотрудничать
Ответный отзыв
alexx48743
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Сайт неправильно отображается в браузерах
Быстро выполнил работу. Спасибо большое, если что обращусь еще! Приятно работать с таким человеком.
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать!
Ответный отзыв
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вставить виджеты
Joomla
Спасибо за качественную работу выполненную в срок учитывая все пожелания по лучшей цене.
Отличный заказчик, четко сформулировал необходимую задачу, всегда на связи. Быстрая оплата. Буду рад в дальнейшем сотрудничать
Ответный отзыв
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка одной странички
Отличная, быстрая и качественная вёрстка. Алексей учёл некоторый моменты которые я пропустил и предложил исправить. Во общем всячески рекомендую и обязательно обращусь ещё.
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать!
Ответный отзыв
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