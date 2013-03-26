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Верстка страниц:
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• HTML, CSS.
• Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
• Валидность, полное соответствие стандартам W3C.
• Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.
• Реализация pixel perfect.
• Комментарии.
• Использование CSS-3 и адаптация под браузеры.
При желании верстка может быть реализована на HTML 5.
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Контакты:
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Skype: alnikem
Email: [email protected]
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Алексей сделал хорошую работу. Без проблем исправляет и вносит правки. Всегда на связи.
$15
10 баллов
12 лет назад
Всё отлично сверстал, поправил всё что сказал. Даже согласился переделать верстку при смене диза после. Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулировал необходимую задачу, всегда на связи. Быстрая оплата. Буду рад в дальнейшем сотрудничать
$5
10 баллов
12 лет назад
Быстро выполнил работу. Спасибо большое, если что обращусь еще! Приятно работать с таким человеком.
Ответный отзыв
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать!
$10
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Спасибо за качественную работу выполненную в срок учитывая все пожелания по лучшей цене.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулировал необходимую задачу, всегда на связи. Быстрая оплата. Буду рад в дальнейшем сотрудничать
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличная, быстрая и качественная вёрстка. Алексей учёл некоторый моменты которые я пропустил и предложил исправить. Во общем всячески рекомендую и обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать!
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