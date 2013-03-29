alexx48743

Нужен лендинг кредитной тематики с отправкой заявок по api. Подобный этому credit-park.su Если есть вопросы, задавайте.
- $200Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен парсер номеров с авито по городам. Незнаю получится ли, т.к номер на авито отображается в виде картинки.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо изменить эту картинку http://rghost.ru/57614224.view Чтобы не была похожа. Можно изменить цвет, узоры, концы, но размеры такие же.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Надо изменить вид выезжающего меню. Детали в ЛСЗавершен11 лет назад
- $30
Задача такая. Сделать API в тизерной сети Для предоставления различных услуг при помощи API тизерной сети.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Надо исправить шаблон DLE. съезжает правая колонка в статьях, а на главной отображается нормально.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
При переносе системы витрины ссылокна другой хостинг , на сайте не отображается витрина ссылок, Если писать на английском, то всё отображается, а если на русском то ничего, пустота, и Бд не записывается название ссылки когда ...Завершен12 лет назад
- $15
Если человек заказал рекламу, то баннер после истечение времени не удаляется а продолжает отображаться. Надо сделать чтобы баннер удалялся во время. Пишите в ЛС или скайп расскажу подробнейЗавершен12 лет назад
- $15
Есть рекламная сеть, в ней есть рекламный формат vk message Надо изменить вывод этой рекламы. Надо чтобы она Появилась, скрылась , появилась и т.д. И при закрытии, после обновления страницы появлялась ...Закрыт12 лет назад
- $10
Здравствуйте! Есть витрина ссылок, в ней нужно перенести отображение показателей PR и ТИЦ и статистика посещений Примеры приведуЗакрыт12 лет назад
- $5
Дописать таблицу БД Есть рекламная сеть. В ней надо сделать дополнительную таблицу "процент оплаты"Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно сверстать дизайн из PSD Подробнее в ЛС или скайп alexey35503Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сайт, на нем сейчас стоит вебмани, оплата проходит, но на сайте ничего не происходит. Баланс не пополняется. Хотя деньги списываются. Пишите кто сможет помочь Icq 401219577 Или в ЛСЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть скрипт биржи трафика, нужно немного изменить. Подробнее в ЛСЗавершен12 лет назад
- $10
Проблема в том что, при выборе географии на сайте, рекламодатель может выбрать, из какой страны ему нужен трафик, и если выбрать какую либо страну, то реклама на сайтах не отображается, а если выбрать тариф, получать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Дело в том что в браузере opera сайт отображается так, как и должен отображаться, но если зайти на него с браузера chrome то пол сайта нету, нужно исправить эту проблемуЗавершен12 лет назад
- $15
Есть скрипт, Ставлю код рекламы к себе на сайт. Рекламы не видно, но просмотры засчитываются.. Нужно сделать, чтобы реклама отображалась..Закрыт12 лет назад
Нужно перерисовать шапку сайта сделать ее более красивее и добавить какой нибудь слоган, связаный с рекламой и доменБаннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
Проблема в том что при пополнение баланса через вебмани, деньги списываются, но на счет на сайте не начисляются. Нужно исправить такую проблемуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно нарастить Тиц для сайта, тематика сайта новости.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад