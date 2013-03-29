alexx48743

Алексей alexx48743

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

freelancer_lutsk
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Изменить вывод меню
Оплата сделана сразу после окончания работы, претензий нет.... рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена отлично. Сделал все как хотел. Выполнил быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Изменить модуль ВК
Доволен сотрудничеством. Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Спасибо большое за помощь!
Ответный отзыв
pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Исправить отображение витрины ссылок
Хороший заказчик, все четко объяснил и быстро оплатил! Вообщем рекомендую!
Отлично справился с заданием, объяснил что и как. Большое спасибо!
Ответный отзыв
alnikem
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Сайт неправильно отображается в браузерах
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать!
Быстро выполнил работу. Спасибо большое, если что обращусь еще! Приятно работать с таким человеком.
Ответный отзыв