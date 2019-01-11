usereo

Арамаис usereo

 
28 летАрмения/Ереван
5 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Качество важнее всего.

Здравствуйте!

Меня зовут Арамаис, я веб-разработчик.

Немного о себе:

Я занимаюсь разработкой сайтов уже почти 7 лет. В течение всего этого времени я успел методом проб и ошибок узнавать очень многое. Набираясь опыта, я понял много тонкостей в профессии веб-разработчика и сейчас могу с уверенностью сказать, что готов взяться за проекты любой сложности, которые связаны с моей отраслью.

Чем собственно я занимаюсь?

- разработка сайтов с нуля (на фреймворке, CMS или на самописной системе)

- доработка или добавление нового функционала независимо от платформы сайта

- разработка админки для сайта, CRM системы и других нестандартных решений

- разработка уникального движка для сайта

- доработка и разработка плагинов для разных CMS

- работа с WordPress, Drupal, Joomla, Shop-Script и с другими движками

С какими технологиями я работаю?

PHP, JavaScript, HTML, CSS, LESS, Sass, Gulp, верстка, WordPress, Drupal, MODX, Joomla, Shop-Script, Yii Framework, Laravel, Webasyst, Git

Мои контакты:

Телеграм: @Devx71

Почта: [email protected]

ВК: vk.com/id481365751

PHPJavascriptWordPressLaravelHTMLCSSJoomlaMODXDrupalWebasystYiiSASSGulpGit
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$160
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Отзывы заказчиков
guest_14929555456448
7 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка и натягивание на сайт.
Рекомендую
Заказ открыли, но по проекту не работали, поэтому ничего не могу сказать.
Ответный отзыв
noahbk
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Правки на php
Обращался второй раз. Работа выполнена так же профессионально. Очень рекомендую.
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
noahbk
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Анализ ошибки в php скрипте
Быстрая и профессиональная работа. Таких адекватных специалистов действительно немного. Грамотное и вежливое общение. Рекомендую однозначно!
Заказчик всегда был на связи, быстрая оплата, рекомендую. Приятно было сотрудничать, спасибо.
Ответный отзыв
AndreyAney
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Подключение библиотеки в проект на PHP
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Спасибо! Приятно было поработать.
Ответный отзыв
minergold
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Отправка данных форм из php скрипта на удаленный обработчик
быстро и без проблем
Хороший заказчик. Надеюсь еще поработаем.
Ответный отзыв