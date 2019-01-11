Качество важнее всего.

Здравствуйте!

Меня зовут Арамаис, я веб-разработчик.

Немного о себе:

Я занимаюсь разработкой сайтов уже почти 7 лет. В течение всего этого времени я успел методом проб и ошибок узнавать очень многое. Набираясь опыта, я понял много тонкостей в профессии веб-разработчика и сейчас могу с уверенностью сказать, что готов взяться за проекты любой сложности, которые связаны с моей отраслью.

Чем собственно я занимаюсь?

- разработка сайтов с нуля (на фреймворке, CMS или на самописной системе)

- доработка или добавление нового функционала независимо от платформы сайта

- разработка админки для сайта, CRM системы и других нестандартных решений

- разработка уникального движка для сайта

- доработка и разработка плагинов для разных CMS

- работа с WordPress, Drupal, Joomla, Shop-Script и с другими движками

С какими технологиями я работаю?

PHP, JavaScript, HTML, CSS, LESS, Sass, Gulp, верстка, WordPress, Drupal, MODX, Joomla, Shop-Script, Yii Framework, Laravel, Webasyst, Git

Мои контакты:

Телеграм: @Devx71

Почта: [email protected]

ВК: vk.com/id481365751