Здравствуйте!
Меня зовут Арамаис, я веб-разработчик.
Немного о себе:
Я занимаюсь разработкой сайтов уже почти 7 лет. В течение всего этого времени я успел методом проб и ошибок узнавать очень многое. Набираясь опыта, я понял много тонкостей в профессии веб-разработчика и сейчас могу с уверенностью сказать, что готов взяться за проекты любой сложности, которые связаны с моей отраслью.
Чем собственно я занимаюсь?
- разработка сайтов с нуля (на фреймворке, CMS или на самописной системе)
- доработка или добавление нового функционала независимо от платформы сайта
- разработка админки для сайта, CRM системы и других нестандартных решений
- разработка уникального движка для сайта
- доработка и разработка плагинов для разных CMS
- работа с WordPress, Drupal, Joomla, Shop-Script и с другими движками
С какими технологиями я работаю?
PHP, JavaScript, HTML, CSS, LESS, Sass, Gulp, верстка, WordPress, Drupal, MODX, Joomla, Shop-Script, Yii Framework, Laravel, Webasyst, Git
Мои контакты:
Телеграм: @Devx71
Почта: [email protected]
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