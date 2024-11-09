Портал городских проблем Москвы

Разработал портал абсолютно с нуля, не использовал готовые решения. Для сайта разработана отдельная административная панель с нуля и Телеграм бот. С помощью Телеграм бота можно добавлять проблемы на сайт. Произведено большое количество работ, благодаря этому получился полноценный портал с уведомлениями без перезагрузки страницы и прочими деталями.
В общей сложности разработан следующий функционал:
- Добавление проблем
- Страница проблемы
- Комментарии под проблемой
- Авторизация через социальные сети
- Профиль пользователя
- Добавление проблем через Телеграм бота
- Административная панель
- Алгоритм подсчета рейтинга проблем
- Карта с проблемами