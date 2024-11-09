Портал городских проблем Москвы

Разработал портал абсолютно с нуля, не использовал готовые решения. Для сайта разработана отдельная административная панель с нуля и Телеграм бот. С помощью Телеграм бота можно добавлять проблемы на сайт. Произведено большое количество работ, благодаря этому получился полноценный портал с уведомлениями без перезагрузки страницы и прочими деталями.

В общей сложности разработан следующий функционал:

- Добавление проблем

- Страница проблемы

- Комментарии под проблемой

- Авторизация через социальные сети

- Профиль пользователя

- Добавление проблем через Телеграм бота

- Административная панель

- Алгоритм подсчета рейтинга проблем

- Карта с проблемами

https://moscowmap.info