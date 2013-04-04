Дизайн для sellimage.org. Сервис покупки клипартов

Требуется создание логотипа и шаблона для сайта по дисконтной покупке изображений и видео с крупнейших фотобанков Shutterstock, iStockphoto, Fotolia по копеечным ценам. Фото покупаются без регистрации по цене от 45р за фото максимального размера.

Логотип и шаблон должен быть простым лаконичным и отвечать тематике сайта sellimage.org и содержать урл.