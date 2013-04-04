Простой дизайн детского интернет-магазина

Добрый вечер. Магазин на движке webasyt. Нужен дизайн с минимум графики. Желательно чтобы весь дизайн был составлен средствами css. Шапки в пол экрана, тьма всевозможных кнопочек, стрелочек и т.д. не интересует. Вся графика что будет ...