Дорисовать новые страницы по существующему макету

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок170 просмотров

Представляю компанию, занимающуюся защитой информации в сети Интернет.

Есть макет дизайна по слоям в PSD и необходимо согласно него нарисовать дополнительные страницы (под существующий стиль дизайна).

Уже есть четкое видение и примерная схема размещения всех элементов.

Ищу дизайнера, который способен красиво рисовать, работать по пиксельной сетке, проявляет инициативу и принимает вызов в работе, желает сотрудничать с экспертами в области дизайна и понимает, что дизайн это не просто внешний вид сайта, а еще и то как он работает.

Важным критерием отбора является целеустремленность и желание доводить дизайн до совершенства по каждой детали.

И если вам нравятся дизайны следующих сайтов, то мы рады сотрудничать с вами:

http://culturedcode.com/

http://apple.com/

При ответе давайте ссылки на портфолио с подобными дизайнами.

Указывайте сразу ориентировочную цену за 1 страницу дизайна, сделанного по существующему макету.

12 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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