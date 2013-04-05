Дорисовать новые страницы по существующему макету

Представляю компанию, занимающуюся защитой информации в сети Интернет.

Есть макет дизайна по слоям в PSD и необходимо согласно него нарисовать дополнительные страницы (под существующий стиль дизайна).

Уже есть четкое видение и примерная схема размещения всех элементов.

Ищу дизайнера, который способен красиво рисовать, работать по пиксельной сетке, проявляет инициативу и принимает вызов в работе, желает сотрудничать с экспертами в области дизайна и понимает, что дизайн это не просто внешний вид сайта, а еще и то как он работает.

Важным критерием отбора является целеустремленность и желание доводить дизайн до совершенства по каждой детали.

И если вам нравятся дизайны следующих сайтов, то мы рады сотрудничать с вами:

http://culturedcode.com/

http://apple.com/

При ответе давайте ссылки на портфолио с подобными дизайнами.

Указывайте сразу ориентировочную цену за 1 страницу дизайна, сделанного по существующему макету.