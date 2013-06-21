Добрый день уважаемые специалисты по верстке и дизайну. Необходимо уникализировать 20 шаблонов DLE, поменять лого, добавить пару категорий, поудалять мусор и скрытые ссылки в шаблоне. Присылайте ваши предложения в проект, пожалуйста сразу указывайте ...
Усовершенствовать сайт
Усовершенствовать сайт www.transsvet.com.ua
- дизайн
- функционал
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