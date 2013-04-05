Дизайн двух страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок156 просмотров

Нужно сделать дизайн двух страниц сайта по двум мокапам (во вложении).

Элементы должны быть как в обычном состоянии так и в подсвеченном (hover)

Функционально похоже на pinterest.com/ или на нижнюю часть www.rambler.ru/

Должен одинаково выглядеть на ландшафтной и портретной ориентации.

Условия оплаты: предоплата с кодом протекции на срок проекта или пост оплата.

12 лет назад
drybochkin
Дмитрий 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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