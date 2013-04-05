Дизайн сайта-одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок266 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта одностраничника для компании, занимающейся продажей дверей.

Требования:

1. Уровень дизайна и примеры одностраничников – www.designbombs.com/categ...

2. Макет нужен в формате PSD.

3. Правила оформления макета – ilovepsd.ru

4. Техзадание с контентом в приложении.

5. Дизайн должен продавать.

Срок выполнения работы 3-4 дня!

Делайте свои предложения по бюджету!

12 лет назад
designtree
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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