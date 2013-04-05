Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/ Заказчику понравился вот этот сайт ...
Дизайн сайта-одностраничника
Необходимо сделать дизайн сайта одностраничника для компании, занимающейся продажей дверей.
Требования:
1. Уровень дизайна и примеры одностраничников – www.designbombs.com/categ...
2. Макет нужен в формате PSD.
3. Правила оформления макета – ilovepsd.ru
4. Техзадание с контентом в приложении.
5. Дизайн должен продавать.
Срок выполнения работы 3-4 дня!
Делайте свои предложения по бюджету!
Заявки фрилансеров
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