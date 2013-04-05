Разработать страницу Автопарк

# 1 — $ 70

Страница должна содержать все необходимые поля с характеристикой авто со стоимостью и другой информацией, что -то похожее (по информации) есть здесь:http: //www.car-sharing.dp.ua/autopark.php

Главная задача четкий стиль, привлекающий внимание но не с перегибом в стилях. Чтобы кнопка заказать авто выглядела так интересно или призывающе, что на нее обязательно должны нажать. (От Вас требуется лишь дизайн, а проработку программ сделают наши программисты).

По кнопке заказать возможно применение циферблата, песочных часов или чего-то похожего с указанием что скоро скидка окончится.

Предлагайте, рассмотрим все варианты.