Разработать дизайн главной и внутренних

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок262 просмотра

Нужен дизайнер для простого сайта медицинской тематики. По стилю нужен бело-зеленый сайт типа

rpharm.ru

pharmline.ru

Нужно будет нарисовать главную страницу и 4-5 внутренних страниц. Более подробное ТЗ дадим кандидату.

P.S. Бюджет указан и за главную, и за внутренние.

12 лет назад
balandina
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн + шаблон для Joomla 3

    $250

    Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/ Заказчику понравился вот этот сайт ...

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-одностраничника

    Необходимо сделать дизайн сайта одностраничника для компании, занимающейся продажей дверей. Требования: 1. Уровень дизайна и примеры одностраничников – www.designbombs.com/categ... 2. Макет нужен в формате PSD. 3. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны рекомендации по увеличению CTR

    У сайта меняем дизайн. Задачи у нового дизайна: увеличение CTR и улучшенное юзабилити. От вас требуется либо самому создать дизайн, решающий задачи, либо работать с нашим дизайнером для достижения целей. Текущий CTR 0,8-1 ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн двух страниц

    $50

    Нужно сделать дизайн двух страниц сайта по двум мокапам (во вложении). Элементы должны быть как в обычном состоянии так и в подсвеченном (hover) Функционально похоже на pinterest.com/ или на нижнюю часть ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дорисовать новые страницы по существующему макету

    Представляю компанию, занимающуюся защитой информации в сети Интернет. Есть макет дизайна по слоям в PSD и необходимо согласно него нарисовать дополнительные страницы (под существующий стиль дизайна). Уже есть четкое видение и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для sellimage.org. Сервис покупки клипартов

    Требуется создание логотипа и шаблона для сайта по дисконтной покупке изображений и видео с крупнейших фотобанков Shutterstock, iStockphoto, Fotolia по копеечным ценам. Фото покупаются без регистрации по цене от 45р за фото максимального размера. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы + шаблон страницы сайта

    $100

    Необходимо хорошо нарисовать главную страницу сайта и шаблон остальных страниц. Сроки минимальны, оплата электронными деньгами по факту выполнения работ. Ссылка на портфолио - обязательна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад