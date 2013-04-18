Добрый день!

Сайт будет про автомобили компании Шевроле.

Ув. Дизайнеры, прошу потратьте на меня 15-20 минут, сообщения "готов работать, смотрите портфолио, сделаю.. " и т.д. - игнорирую

У меня нет опыта в разработке дизайна и я не знаю, с чего нужно начинать, ТЗ нет, поэтому жду от вас вопросы и начало диалога. Портфолио я и так посмотрю, когда вы откликнитесь. Пишите в личку, задавайте вопросы, начинайте диалог.

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Задача №1 - предоставить пользователю информацию о каталожных номерах запчастей для ремонта того или иного узла автомобиля. Пример можно посмотреть:

http://koreashop.ru/kia/dver-kia-sorento

http://koreashop.ru/hyundai/grm-hyundai-santa-fe

http://koreashop.ru/hyundai/fara-hyundai-elantra

Таким образом будет собираться трафик для заинтересованных рекламодателей, таковыми являются:

а) Автосервисы (они в приоритете)

б) Магазины продаж автозапчастей

На сайте будут продаваться рекламные места, и контекстная реклама - это нужно учесть.

Это основная концепция проекта, остальные детали про юзабилити, разработку структуры и т.д. писать не стал, вы и сами это прекрасно понимаете.

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