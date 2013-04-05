Дизайн одной страницы для онлайн-игры

Необходимо сделать дизайн для одной страницы онлайн игры по макету.

Есть текущий макет с расстановкой элементов - http://picacha.com/img/XZCI8bsL.png

Он состоит из двух фреймов:

- Верхний, основная часть (три колонки)

Ширина трех колонок должна быть 900 пикселей.

- Нижний

Резина на всю ширина экрана.

По дизайну ширина трех колонок в верхней части не должна совпадать с шириной фрейма нижней части.

Необходимо нарисовать дизайн, основываясь на текущий макет.

Пример дизайна, который бы хотелось получить примерно по стилю http://skazanie.ru/scr/scr-1.jpg , http://skazanie.ru/scr/2.php

Вензельки по бокам, приятный фон, читаемый текст, заголовки, ссылки.

Ничего сверх оригинального и сложного не надо придумывать. Все на усмотрение и вкус дизайнера, основные требования: преимущественно светлые цвета и самое главное ориентир на макет с расстановкой элементов (фреймы, колонки).

От кандидатов хотелось бы увидеть цены и сроки выполнения.