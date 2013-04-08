Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/ Заказчику понравился вот этот сайт ...
Разработать дизайн сайта
Добрый день.
Необходимо разработать дизайн сайта. В наличии логотип и фирменный стиль. В качестве технического задания структура сайта, схематические страницы Главная и Внутренняя. Желательные сроки 5 дней на макеты:
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Оплата по факту утверждения, на кошелек вебмани.
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