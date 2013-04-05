Дизайн группы ВК

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок233 просмотра

Необходимо оформить группу: полное меню+аватар.

Группа по продаже парфюмерии, пример дизайна http://vk.com/luxe_parfum

Бюджет - 2000 руб.

Подробнее - в личку.

12 лет назад
Bubanita
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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