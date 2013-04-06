Нужно сделать дизайн окна онлайн-консультант просто/лаконично (web 2.0) + анимация в gif - "оператор печатает сообщение". Оформить заголовок окна, иконки и кнопки оффлайн/онлайн Нужно предоставить 2 ...
Дизайн соц. проекта
Здравствуйте необходим дизайн и верстка для соц. проекта. Дизайн в стиле maesens.by
Предлагайте цены и портфолио, отдам предпочтение нормальной цене и хорошему исполнителю
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