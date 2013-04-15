Профессиональный дизайн сайтов, иконок, интерфейсов. Гарантия сроков!
Спектр услуг:
• Веб дизайн
• Иконки
• Интерфейсы ( iOS, Android, IPTV Set Top Box)
• Фир. стиль
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Результат работы со мной: psd-файлы по слоям (слои в папках, папки названы логически)
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Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: marvell131
Телефон: +38(093) 878 28 03
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Обращайтесь, буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Все отлично. Все поправки учтены.
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена, результатом довольна на 100% :)
Ответный отзыв
Понятное и подробное ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую Анастасию как ответственного заказчика!
$60
10 баллов
12 лет назад
Сделал всё на отлично. Красиво и приятно. Внес все необходимые правки. Рекомендую!
$100
9 баллов
12 лет назад
Сергей зарекомендовал себя как очень ответственный дизайнер. Сам дизайн быстро нарисовал, и очень оперативно вносил правки - за что отдельное спасибо
Ответный отзыв
Сотрудничеством осталcя довольным) Задание было четко поставлено. Оплата была своевременной, а общение приятным. Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
Как всегда на высоте. Скорость, цена, фантазия, оригинальность. У Вас , видимо, хорошая муза :) Спасибо и до скорого!