marvell131

Сергей Властюк marvell131

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональный дизайн сайтов, иконок, интерфейсов. Гарантия сроков!

Спектр услуг:

• Веб дизайн

• Иконки

• Интерфейсы ( iOS, Android, IPTV Set Top Box)

• Фир. стиль

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Результат работы со мной: psd-файлы по слоям (слои в папках, папки названы логически)

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Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: marvell131

Телефон: +38(093) 878 28 03

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Обращайтесь, буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!

Портфолио

Отзывы заказчиков

topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн несложного сайта
Все отлично. Все поправки учтены.
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
siilisumussa
Анастасия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Редизайн страницы сайта
Работа выполнена, результатом довольна на 100% :)
Понятное и подробное ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую Анастасию как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
$60
10 баллов
12 лет назад
Дизайн Landing Page
Сделал всё на отлично. Красиво и приятно. Внес все необходимые правки. Рекомендую!
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта для салона кухней
Сергей зарекомендовал себя как очень ответственный дизайнер. Сам дизайн быстро нарисовал, и очень оперативно вносил правки - за что отдельное спасибо
Сотрудничеством осталcя довольным) Задание было четко поставлено. Оплата была своевременной, а общение приятным. Рекомендую!
Ответный отзыв
securehoster
Тимофей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта
Как всегда на высоте. Скорость, цена, фантазия, оригинальность. У Вас , видимо, хорошая муза :) Спасибо и до скорого!
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
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